Altay'dan Uğurcan ve Muslera yorumu

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, Uğurcan Çakır'la rekabet etmediğini söyledi. Bayındır, Muslera'ya ise övgüler yağdırdı.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Altay Bayındır, Tivibuspor'a konuştu.

Bayındır, "Şu an güzel gidişatın içindeyiz. Güzel birlikteliğin içindeyiz. Bunu da sahaya yansıttığımız sürece iyi sonuçlar alıyoruz. Hocamızın söylediklerini yaptığımız zaman sonuçları alıyoruz. Ben kalede yapmam gerekeni yapıyorum. Konsantrasyonu iyi olan insanlar her zaman başarılı sonuçlar alıyor." dedi.

Yükselen performansı ile ilgili olarak 22 yaşındaki file bekçisi, "Bir kaleci olarak benim de başarıda payım oluyor. Bu herkesi memnun ediyor. Kalede güvenilen bir insanın olması takımdaki oyuncuları da rahatlatıyor. Herkes maçlardan sonra birbirini tebrik ediyor." ifadelerini kullandı.

"UĞURCAN'LA REKABET ETMİYORUM"

Trabzonspor kalecisi Uğurcan ile rekabet etmediğini vurgulayan Altay Bayındır, "Uğurcan iyi bir kaleci inşallah bu şekilde devam eder. Biz milli takımda arkadaşız. Karşılaştırmalar olduğunu görüyorum ama söz konusu değil. Ben sadece kendimi nasıl geliştirebilirim noktasına odaklıyım. Kıyaslama benim baktığım şeyler değil. A Milli Takım kalesinde bir kişi oynayacak ve ben de onun için çalışmalarımı sürdüreceğim." yorumunu yaptı.

"AVRUPA'YA TRANSFER OLABİLİRİM"

Avrupa'ya transferinden de bahseden genç kaleci, "Benim her zaman hedefim en üst noktada olmaktır. Şu anda da üst noktayım. Takımın çıkarları ve başkanımızın söyledikleri doğrultusunda Avrupa transferi olabilir. Ben de Avrupa'da olmak için var olurum. Dediğim gibi takımın çıkarları önemli." şeklinde konuştu..

"MUSLERA ÇOK İYİ KALECİ"

Muslera'yı öven Altay, "Muslera çok iyi kaleci ve özellikle karakterli bir oyuncu. Sakatlıktan döndü. Performansı ile Galatasaray'a katkısı her zaman oldu, bundan sonra da olacaktır. Ona başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.