Altay'ın 17'lik golcüsü Onur Yıldız, performansıyla dikkat çekiyor Altay'ın 17 yaşındaki santrforu Onur Yıldız, Bornova 1877 ile oynanan hazırlık maçında attığı golle dikkatleri üzerine çekti.

DHA

1. Lig'de 3 Nisan Çarşamba günü evinde Bandırmaspor'la karşılaşacak düşme hattındaki Altay'da altyapı patentli genç santrfor Onur Yıldız, antrenmanlarda sergilediği performansla teknik ekibin gözüne girdi.

Bu sezon ligde Kocaelispor (D), Sakaryaspor ve Göztepe (D) maçlarında toplam 15 dakika şans bulan 17 yaşındaki forvetin son 7 karşılaşmada daha fazla süre bulması bekleniyor.

Kalan maçlarda forma şansı bulabilir

Milli arada Altay'ın 3. Lig ekibi Bornova 1877'yi 1-0 mağlup ettiği hazırlık maçında 49. dakikada takımının galibiyet golünü atan Onur formaya göz kırptı.

Şimdiye kadar ileri uçta Nurettin, Eren, Murat Uluç ve Deniz'e görev veren teknik direktör Cüneyt Biçer'in ligin kalan bölümünde genç oyuncuya da şans verebileceği ifade edildi. Onur bu sezon U17 ve U19 takımlarında da oynadı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)