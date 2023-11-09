Altay’ın forvetlerinin yaş ortalaması 40.5

1. Lig ekiplerinden Altay’da, bu sezon skora katkı veren golcülerinin yaşları dikkatleri çekiyor.
Siyah-beyazlılar, genç oyuncularından gol katkısı alamazken, gollerinin tamamı tecrübeli futbolculardan geldi.
Golcülerden 42’lik Uluç ve 39’luk Paixao’nun dışında skor üreten futbolculardan 1 golü olan savunmacı İbrahim Öztürk 42, 2 gollü orta saha Zeki Yıldırım ise 32 yaşında.
Yaş ortalaması 40.5
Altay’ın 39 yaşındaki Portekizli golcüsü Marco Paixao; ligde Şanlıurfaspor, Kocaelispor ve Sakaryaspor maçlarında birer gol atarak toplam 3 gole katkı verirken, 42 yaşındaki Murat Uluç ise Türkiye Kupası'nda Aliağa FK’ya karşı 2 gol kaydetti.
Böylece bu sezon tüm kulvarlarda 8 gol atan Altay’ın 5 golü Murat Uluç ve Marco Paixao'dan gelmiş oldu. Bu ikilinin yaş ortalaması ise 40,5 olarak dikkatleri çekiyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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