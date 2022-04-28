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    Altay'ın kongresinde kavga çıktı

    Süper Lig ekiplerinden Altay’ın olağanüstü genel kurulunda kürsüye çıkan bir konuşmacının, “Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nu ibra etmemeye davet ediyorum” demesi üzerine tartışma çıktı.
    • 28.04.2022 - 17:05
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    Altay'ın kongresinde kavga çıktı

    Süper Lig’de düşme hattında yer alan Altay’da Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun istifa etmesi üzerine düzenlenen olağanüstü genel kurul, İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği'nde düzenlendi.

    Divan Kurulu Üyeliklerini Erdinç Altınyeleklioğlu, Aybars Akoğlu ve Çağdaş Karabaş’ın yaptığı olağanüstü genel kurulda, yönetim kurulu faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu.

    Denetim Kurulu adına raporu okuyan Hakan Güvener, Altay Spor Kulübü’nün toplam borcunun 371 milyon 74 bin 30 lira 5 kuruş olduğunu açıkladı.

    Altay'ın kongresinde kavga çıktı İZLE


    Kavga çıktı

    Raporların okunmasının ardından üyelere söz verilirken, bir üyenin konuşmasında, “Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nu ibra etmemeye davet ediyorum” demesi üzerine tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklaşmaya varan kavgaya dönüştü. Genel kurulun düzenlendiği salona çevik kuvvet polisleri girdi.

    Altay ın kongresinde kavga çıktı #1

    "Senin yaşın kadar milyonlarımı ben bu kulübe harcadım"

    İHA'nın haberine göre; polis ekipleri olaya müdahale ederken, Özgür Ekmekçioğlu da kendisine sosyal medyadan hakaret ettiğini ileri sürdüğü bir üyeye bağırarak, “Senin yaşın kadar milyonlarımı ben bu kulübe harcadım” dedi.

    Divan Kurulu, olayların yatışması için genel kurula ara verdi.

    Altay ın kongresinde kavga çıktı #2

    Altay ın kongresinde kavga çıktı #3

    Altay ın kongresinde kavga çıktı #4


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