Altay’ın ligde gol atan tek futbolcusu Eren Erdoğan 1. Lig ekiplerinden Altay’da yaşanan ayrılıklar sonrasında ligde gol atan tek oyuncu Eren Erdoğan kaldı.

İHA

1. Lig’de 11 gol atarak Giresunspor’la birlikte ligin en az gol atan takımı konumunda bulunan Altay, ara transfer döneminde yaşanan ayrıklıklar sonrası 10 gole katkı veren 4 oyuncusunu da kaybetti.

5 gol atan Marco Paixao Şanlurfaspor’a, 2 gol atan Zeki Yıldırım Bucaspor 1928’e, 1 gol atan İbrahim Öztürk Talasgücü Belediyespor’a transfer olurken, 2 gollü Deniz Kadah ise siyah-beyazlı ekip ile yollarını ayırarak serbest oyuncu konumuna geçti.

Tek gol katkısını Eren yaptı

Böylece Altay’da bu sezon skora gol katkısı veren sadece Eren Erdoğan kaldı. Takımdaki diğer hiçbir oyuncusu ise ligde gol katkısı vermeyi başaramadı.

Öte yandan Altay, ligde oynadığı son 4 haftada 3 mağlubiyet 1 beraberlik alırken bu müsabakalarda ise gol üretmeyi başaramadı. Kalesinde ise toplam 8 gol gördü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)