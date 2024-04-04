Altay'ın ligde kalma umutları azalıyor 1. Lig’de Bandırmaspor’a 6-0 mağlup olan Altay, bitime 6 maç kala kümede kalma umutlarını tüketti. Siyah-beyazlılar, 15 puanla ligin sondan bir basamak üstü olan 17. sırada yer alıyor.

İHA

1. Lig ekiplerinden Altay, 28. hafta mücadelesinde Bandırmaspor’la karşı karşıya geldi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlanırken, ikinci yarıda Altay rakibinin 6 golüne engel olamadı ve karşılaşmadan 6-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

"Hiç istemediğimiz bir sonuç oldu"

Mağlubiyet hakkında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, çok üzgün olduklarını ve camiadan özür dilediklerini ifade ederek, şunları dedi:

Hiç istemediğimiz bir sonuç oldu fakat yapacak bir şey yok önümüze bakmak zorundayız. Genç oyuncularımız kırılganlıkları oldu. Milli aradan geldikten sonra dönüşlerin zor olacağını biliyorduk. Ama ne olursa olsun sahada direnç göstermemiz gerekiyordu. Gösteremedik direnci ve kötü bir sonuç oldu. Çokta fazla konuşulacak bir şey yok. Pazar günü oynayacağımız maçımıza hazırlanacağız.

Altay, 15 puanda kaldı

Altay, 15 puanla ligin sondan bir basamak üstü olan 17. sırada yer alırken kümede kalma umutlarını da büyük oranda tüketti.

Siyah-beyazlılar, kalan maçlarda Eyüpspor (D), Çorum FK, Manisa FK, Boluspor (D), Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü (D) ile karşı karşıya gelecek.

4 maçtır galibiyete hasret kalan İzmir ekibi, bu süreçte galibiyetler alarak son haftalara kadar kümede kalma mücadelesini sürdürmek istiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)