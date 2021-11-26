Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de yaptığı açıklamada, "Bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adı da Alsancak Mustafa Denizli Stadı olacak." dedi.

Birçok kaynakta Türkiye'de futbolun ilk oynandığı kent olarak adlandırılan İzmir'in ve Türk futbolunun önemli statlarından Alsancak Stadı, yeniden yapılarak 2021-2022 sezonunun ikinci devresinden itibaren tekrar futbolseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yapım hazırlığı tamamlanan statla ilgili de bir müjdeyi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir Deprem Konutları Teslim Töreni'nde stadın ismini açıkladı.

MUSTAFA DENİZLİ'NİN ADI STADA VERİLDİ

Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "Bir müjde de vermek istiyorum. Bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip, 101 milyon lira yatırım bedeli olan yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını da Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirlediğimiz bu tesisin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Altay'ın stadının adı 'Alsancak Mustafa Denizli Stadı' oldu VİDEO



KONAK BELEDİYESİ ENGEL OLMUŞTU

2014 yılında maçlara kapatıldıktan sonra yıkılan ve yeni projesinin temeli 9 Eylül'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan Alsancak Stadı için 2017 yılında ruhsat krizi patlak vermişti.

Ruhsata tabi olmayan zemin iyileştirme ve temel çalışmalarına başlanan stadın yeni projesi için yapılan başvuru Konak Belediyesi tarafından reddedilmişti.

Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ruhsat başvurusunu İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları maddelerini gerekçe göstermişti.

AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na gelerek açılışı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdeleyi keserken gençlere, "Makaslar sizde bugünün anısı olarak kalacak. Ya Allah Bismillah." ifadelerini kullandı.

"ZEMİN AÇILIŞA UYGUN"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da statla ilgili paylaşımda bulundu.

Kasapoğlu paylaşımında, "Alsancak Stadı. Zemin açılışa uygun." ifadelerini kullanarak stadın çimleri üzerinde poz verdi.



