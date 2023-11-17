Altay’ın yeni başkanı Murat Pervane oldu 1. Lig takımlarından Altay Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Murat Pervane seçildi.

DHA

Altay'ın olağanüstü genel kurulunda seçime tek listeyle giren Murat Pervane, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.

İzmir Atatürk Stadı’nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ve 157 kişinin katıldığı kongrede, Altay’ın borcu 602 milyon TL olarak açıklandı.

Kongrede başkanlık dönemi sona eren Ayhan Dündar’ın ekibinde başkan yardımcısı olarak görev yapan Murat Pervane, 92 oyla bu kez başkanlığa getirildi.

"Yaşasın Büyük Altay"

Altay’ın yeni Başkanı Murat Pervane, üç yıllık projeyle göreve geldiklerini belirterek, şu şekilde konuştu:

Bu yıl futbol takımı için ana hedef takımın ligde kalması olacaktır. Ligde kalamazsak 1 yıl içinde toparlanıp bu noktaya geri dönmek, üçüncü yılda Altay’ı Süper Lig’e tekrar çıkarmak olacaktır. Zor da olsa hedefimiz bu olacak. Sezon sonunda transfer yasağını ortadan kaldırmak da hedeflerimiz arasında. Altay vefa yılını şimdiden ilan etmek istiyorum. 110’uncu yıla özel vefa forması hazırlayacağız, hedefimiz 1 milyon forma satmak. Yaşasın Büyük Altay.

Yönetimde olan isimler belli oldu

Altay’ın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Murat Pervane, Erdal Kırtaş, Mithat Umutoğulları, Çiler Nazife Koşar, Hakan Rullas, Aydın Koç, Göksel Yıldırım, Şervan Yalçın, Moiz Mantel, Fatih Akkoyun, Gürkan Uğur, Nami Aslanoğlu, Süleyman Özkaral, Metehan Yeğen, Fuat Filiz, Tamer Kamber.

"Yeni yönetimi yalnız bırakmamamız gerekiyor"

Altay’da 1,5 yıl süren başkanlık görevinden ayrılan Ayhan Dündar, şunları dedi:

Bu onur verici görevi teslim etme gününe geldik. Çok fedakârlık yaptık. Altay için, Altaylılar için çok zor bir dönemdi. Altay başkanlığı makamını kirli işlere mahal vermeden sürdürmekle ilgili elimizden gelen çabayı gösterdik. Kulübümüz mali anlamda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Birkaç kişinin sorumluluk alarak yöneteceği süreç değil. Yeni yönetimi yalnız bırakmamamız gerekiyor.

Öte yandan genel kurula eski başkanlardan Ahmet Taşpınar, Erdinç Altınyeleklioğlu ve Cihangir Marmara da katıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)