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Altaylı Cebrail'den klas gol

Altaylı Cebrail'den klas gol

Süper Lig'in kritik maçlarından biri Altay ile Trabzonspor arasında oynandı. İzmir ekibinin başarılı oyuncusu Cebrail Karayel sezonun en güzel gollerinden birini attı.