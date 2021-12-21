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    Altaylı Cebrail'den klas gol

    Altaylı Cebrail'den klas gol

    Süper Lig'in kritik maçlarından biri Altay ile Trabzonspor arasında oynandı. İzmir ekibinin başarılı oyuncusu Cebrail Karayel sezonun en güzel gollerinden birini attı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 20:52
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    Süper Lig'in 18. haftasında Altay evinde Trabzonspor'u ağırladı.

    Mücadelenin 33. dakikasında uzak mesafeden Uğurcan Çakır'ı avlayan Cebrail Karayel, sezonun en güzel gollerinden birine imza attı. Klas şutuyla tecrübeli file bekçisini avlayan Cebrail Karayel, gol sevincini de takım arkadaşları ve tribünlerle paylaştı.

    İŞTE O GOL...

    Altaylı Cebrail den klas gol #1

    Altaylı Cebrail den klas gol #2

    Altaylı Cebrail den klas gol #3

    Altaylı Cebrail den klas gol #4

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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