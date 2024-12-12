Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Enis Destan adına özür diledi

İHA

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Trabzonspor - Kasımpaşa maçında bordo-mavililerin forveti Enis Destan'ın takımına kazandırdığı penaltıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

"BİR DAHA BÖYLE BİR HAREKET YAPMAYACAK"

Hem onu yetiştiren Altınordu arması adına hem de Enis adına Türk futbolu ailesinden özür dilediklerini ifade eden Özkan, şu şekilde konuştu:

Biz inanıyoruz ki Enis onurlu bir kaybı haksız bir kazanca yeğleyecek kadar delikanlı bir gençtir. Biz Enis'i iyi tanıyoruz, bir daha böyle bir hareket yapmayacak.

Özkan, kulüpte profesyonel olan gençlere törenle okuttukları, 'Mesleğe Geçiş Yemini' metnine, 'Emeğe saygı konusunda en ufak bir yanlış içinde olmayacağıma' sözlerini ekleyerek revize ettiklerini de belirtti.

"AMACIMIZ POLEMİK DEĞİL"

Polemik oluşturma amacında olmadıklarını ifade eden Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, şu ifadeleri kullandı:

Konunun bizi ilgilendiren kısmı, bizim yetiştirdiğimiz bir oyuncunun neden olduğu hakemi aldatmaya yönelik, fair-play dışı bir hareket olması. Enis Destan evladımız 2002 doğumludur. Altınordu'ya geldiğinde henüz 11 yaşında bir çocuktu. Bizimle tam 8 yıl 3 ay birlikteliği var. Bu 8 yılın 6 yılı ana kucağından, baba ocağından uzak, tam yatılı bir hayat. 3 sene önce Trabzonspor'a transfer olduğunda ise 19 yaşında sırım gibi bir delikanlı olmuştu. Enis hem okulu hem de profesyonel futbolculuk mesleği eğitimini birlikte götüren ender öz kaynak sporcularımızdan biriydi. Dışarıda müthiş pozitif, hal hatır soran ve yardımsever bir delikanlıdır. Saha içinde ise tam bir savaşçı boğa. Sokak futbolundan geliyor.

"ENİS, İKİ KEZ FAIR-PLAY ÖDÜLÜ ALDI"

Enis Destan'ın öfke kontrolü ve stresle baş etme konusunda eğitimler aldığını vurgulayan Özkan, sözlerini şöyle noktaladı: