Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan Ali Koç'a ziyaret İstanbul'da bulunan İzmir ekibi Altınordu'nun Başkanı Mehmet Seyit Özkan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la Türk futbolu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

DHA

İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

İstanbul'da bir dizi temasta bulunan Altınordu Başkanı Özkan, aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya gelerek Türk futbolunun sorunları ve genç futbolcuların gelişimi konusunda neler yapabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Koç, forma hediye etti

Ziyaret sırasında Fenerbahçe Başkanı Koç, Seyit Mehmet Özkan'a üzerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Altınordu isminin bulunduğu özel formayı hediye ederken, Özkan da özel Artemis-Altınordu heykelciğini Ali Koç'a takdim etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)