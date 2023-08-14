Altınordu, Mustafa Kemal Atatürk silüetli formasını tanıttı TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezonda giyeceği formalarını sosyal medya hesapları üzerinden tanıttı.

İHA

Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Altınordu, 2023-2024 sezonunda giyeceği formalarının tanıtımını gerçekleştirdi.

Kırmızı-lacivertli kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından formaları paylaşarak taraftarının beğenisine sundu.

Bu sezon iki forma giyecek olan Altınordu, iç saha formasını Altınordu’nun 100 yıllık tarihinden esinlenilip yenilikçi bir ruhla harmanlarken, deplasman formasında ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silüetine yer verdi.

Altınordu hazırlık maçını kaybetti

Altınordu, yeni sezon öncesi oynadığı üçüncü hazırlık maçında Kırmızı Grup temsilcisi Somaspor'a 1-0 yenildi. Böylece İzmir ekibi, şu ana kadar oynadığı hazırlık maçlarında ilk yenilgisini almış oldu.

Kırmızı-lacivertliler, daha önce Bursa Yıldırımspor'u 3-1, Efeler 09 SFK'yı ise 4-0 mağlup etmişti.