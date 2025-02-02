Altınordu, yatılı oyuncu barındırmama kararı verdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, flaş bir karara imza attı.

İzmir ekibi, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciası sonrasında birçok vatandaşın hayatını kaybetmesinden sonra tesislerde yatılı oyuncu bulundurmama kararı aldı.

"YATILI OYUNCU BARINDIRMAMA KARARI ALMIŞ BULUNUYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Bolu-Kartalkaya yangını faciası sonrası, Altınordu FK olarak yatılı oyuncu barındırmama kararı almış bulunuyoruz. Yatılı olarak futbol eğitimine devam etmekte olan oyuncularımız, ailelerinin İzmir’de ikamet imkanı sağlamaları halinde, kulübümüzde futbol eğitimine devam edebilirler. Aileleri tarafından İzmir’de ikamet imkanı sağlanamayan oyuncularımıza, futbol eğitimine başka kulüplerde devam etmeleri yolunda yardımcı olacağız.