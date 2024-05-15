Altınordu’da Atilla Küçüktaka dönemi resmen sona erdi

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonu 43 puanla 12. sırada tamamlayan Altınordu’da teknik direktör Atilla Küçüktaka, kırmızı-lacivertli kulüple yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Küçüktaka’dan veda mesajı

Ayrılık sonrası veda mesajı paylaşan Atilla Küçüktaka, şu ifadeleri kullandı:

Uzun süredir bu camianın içindeyim. Kulübümüzde özellikle kaleci departmanında önemli işler yaptık. Birçok genç kaleciyi Türk futboluna armağan ettik. TFF 1. Lig'den düşünce sezon başında Başkanımız Seyit Mehmet Özkan bana ve ekip arkadaşlarıma A Takım'da Teknik Direktörlük görevini verdi. Genç kadro ile mücadele ettiğimiz ligde kalmayı başardık. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, Altınordu Futbol Kulübü'nde beraber çalıştığım bütün hocalarımız, sporcularımız ve taraftarlarımızla birlikte tüm personelimize teşekkürlerimi sunarım.