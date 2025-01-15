Altınordu'da İnegölspor mesaisi

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında Altınordu, cumartesi günü İnegölspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Olcay Şahan, maç öncesinde yaptığı açıklamada 3 puan hedefiyle sahaya çıkacaklarını belirtti.

OLCAY ŞAHAN: "KAMPIMIZ VERİMLİ GEÇTİ"

Antalya'da gerçekleştirilen devre arası kampının çok verimli geçtiğini ifade eden Olcay Şahan, "Kampımız güzel geçti ve hedeflerimize uygun çalışmalar yaptık. Sakatlık olmadan kampı tamamlamamız önemliydi. Ayrıca altyapıdan oyuncularımızı da kampa dahil ettik ve durumlarını değerlendirme fırsatı bulduk." dedi.

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda ilerleyen Altınordu'nun genç teknik adamı, her maça ayrı bir motivasyonla hazırlandıklarını söyledi. Şahan, "Hedefimiz maç maç ilerlemek. Şu an tek odak noktamız İnegöl deplasmanından galibiyetle dönmek. Sezon başında belirlediğimiz hedefe ulaşmak için mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

KAAN VE İLKAN KADRODA YOK

Altınordu'da sarı kart cezalısı Kaan Baysal ve sakatlığı süren İlkan Sever, İnegölspor karşısında forma giyemeyecek. Teknik ekip, eksiklere rağmen deplasmanda galibiyet için sahaya çıkacak.