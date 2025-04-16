Altınordu'da Namet Ateş dönemi başladı

AA & Ensonhaber

2. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktörlüğe Namet Ateş getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir dönem Altınordu Futbol Akademisi'nde görev yapan Namet Ateş ile anlaşmaya varıldı.

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Namet Ateş'in ekibinde Serhat Galimane yardımcı antrenör, Ercüment Kurt da kaleci antrenörü olarak görev alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, ligin son bölümünde istedikleri sonuçları alamadıklarını ve kan değişikliğine gitmeleri gerektiğini bildirdi.

"GÜVENİYORUM"

Öz kaynak sistemi oyuncuların yetişmesinde büyük emeği olan Namet Ateş'i takımın başına getirme kararı aldıklarını aktaran Özkan, şu şekilde görüş belirtti:

Ligde kalan 2 maçımız var. Play-off'lara da kaldık diyebilirim. Play-off maçlarında da Namet Ateş ve ekibine güveniyorum.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Teknik direktör Namet Ateş de şu ifadeleri kullanmıştı:

Takımımızın başarısı için ekibimiz ve futbolcularımızla çok çalışacağız. Takımımıza inanıyor ve güveniyorum. Bu saatten sonra başarılı olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

AYRILIKLAR YAŞANMIŞTI

İzmir temsilcisinde, teknik direktör Ersan Parlatan, A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz ve A Takım Oyuncu Alım Direktörü Yusuf Kocakaya ile yollar ayrılmıştı.