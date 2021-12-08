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    Altınordulu gençlerden tiki-taka resitali

    Altınordulu gençlerden tiki-taka resitali

    Avrupa'ya birçok futbolcu gönderen Altınordu, futbol okulu sistemiyle de alkış aldı. Kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında çocukların muhteşem tiki-taka oyunu izleyenleri mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 18:23
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 18:26
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    Türkiye'nin en iyi altyapı sistemlerinden birine sahip olan Altınordu FK son sosyal medya gönderisinde bunun nedenini açıklar nitelikte bir video paylaştı.

    TİKİ-TAKA RESİTALİ

    Paslaşmaları ve oyun stilleriyle sosyal medyadaki kullanıcıların ağzını açık bırakan Ankara'da bulunan futbol okulunda oynayan Altınordulu çocuklar gelecek adına da ümit verdi.

    İşte çocukların futbol resitalinden kısa bir kesit...

    Altınordulu gençlerden tiki-taka resitali - İZLE

    Altınordulu gençlerden tiki-taka resitali #1

    Altınordulu gençlerden tiki-taka resitali #2

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