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Altınordulu gençlerden tiki-taka resitali

Altınordulu gençlerden tiki-taka resitali

Avrupa'ya birçok futbolcu gönderen Altınordu, futbol okulu sistemiyle de alkış aldı. Kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında çocukların muhteşem tiki-taka oyunu izleyenleri mest etti.