Altınordu'nun altyapı oyuncularını Fenerbahçe ve Galatasaray kaptı

DHA

Türk futbolunda Seyit Mehmet Özkan başkanlığında şirketleşmesinin ardından kurduğu altyapı tesisleri ve oyuncu yetiştirme konusunda parmakla gösterilen Altınordu, U19'dan sonra 3 farklı yaş kategorisinde daha akademi liglerinden çekildi.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası sonrası Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yatılı oyuncu barındırmama kararı almasının ardından U14, U15 ve U17 takımları dağıldı.

Bu yaş gruplarında gelişim liglerinden çekilen Altınordu'nun futbolcuları farklı kulüplerle anlaşmaya başladı.

BÜYÜK BÖLÜMÜ FENERBAHÇE'YE GİTTİ

Aralık ayında profesyonel sözleşme imzalayan 22 kişilik U17 takımının yanı sıra U14 ve U15 takımlarından milli futbolcuların büyük bölümünü Fenerbahçe kaptı ve lisanslarını TFF'den çıkarmaya başladı.

G.SARAY LİSANLARI ÇIKARMAYA BAŞLADI

Galatasaray'ın da bazı Altınordulu oyuncularla anlaşıp lisanslarını çıkarmaya başladı.

BEŞİKTAŞ, OYUNCU ALMAMA KARARI VERDİ

Beşiktaş yönetiminin İzmir temsilcisinden futbolcu almama kararı verdiği belirtildi.

BONSERVİS YOK, SADECE PAY VAR

Altınordu'nun farklı kulüplere giden milli oyuncularından bonservis ücreti almayacağı, yapılacak sözleşmelerde oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay alma maddesi yer aldığı dile getirildi.

SADECE İZMİR BÖLGESİYLE DEVAM EDECEK

Yıllardır Türkiye'nin birçok ilinden oyuncu keşfedip altyapıda barındıran kırmızı-lacivertli kulüp şu an için sadece İzmir bölgesinden yetişen oyuncularla U11, U12 ve U13 kategorilerinde yarışmaya devam ediyor.

Futbol okulları ise tüm Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor.

Akademi liglerinde dağılan kategorilerde pek çok Türkiye şampiyonluğu bulunan Altınordu, ülkemizi UEFA Gençlik Ligi'nde de temsil etmişti.

Galatasaray'ın şu ana kadar lisansını çıkardığı oyuncular

Eren Topaloğlu

Kuzey Yıldız

Eymen Ayyıldız

Yağız Ünlen

Berat Bayraktar

Yusuf Bayram

Poyraz Kirişkuzu

Muhammet Burak Görgin

Yusuf Sivaslıoğlu

Mert Samed Selam

Doruk Kadiroğlu

Ahmet Poyraz Çakmak

Eren Kaya

Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu

Cem Efe Eroğlu

Fenerbahçe'nin şu ana kadar lisansını çıkardığı oyuncular

Ömer Yiğit Tiryakigil

Ata Gür

Enis Budak

Mustafa Serhan Kök

Baran Yolaçan