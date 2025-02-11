Altınordu'nun altyapı oyuncularını Fenerbahçe ve Galatasaray kaptı

Türk futbolunda Seyit Mehmet Özkan başkanlığında şirketleşmesinin ardından kurduğu altyapı tesisleri ve oyuncu yetiştirme konusunda parmakla gösterilen Altınordu, U19'dan sonra 3 farklı yaş kategorisinde daha akademi liglerinden çekildi.
Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası sonrası Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yatılı oyuncu barındırmama kararı almasının ardından U14, U15 ve U17 takımları dağıldı.
Bu yaş gruplarında gelişim liglerinden çekilen Altınordu'nun futbolcuları farklı kulüplerle anlaşmaya başladı.
BÜYÜK BÖLÜMÜ FENERBAHÇE'YE GİTTİ
Aralık ayında profesyonel sözleşme imzalayan 22 kişilik U17 takımının yanı sıra U14 ve U15 takımlarından milli futbolcuların büyük bölümünü Fenerbahçe kaptı ve lisanslarını TFF'den çıkarmaya başladı.
G.SARAY LİSANLARI ÇIKARMAYA BAŞLADI
Galatasaray'ın da bazı Altınordulu oyuncularla anlaşıp lisanslarını çıkarmaya başladı.
BEŞİKTAŞ, OYUNCU ALMAMA KARARI VERDİ
Beşiktaş yönetiminin İzmir temsilcisinden futbolcu almama kararı verdiği belirtildi.
BONSERVİS YOK, SADECE PAY VAR
Altınordu'nun farklı kulüplere giden milli oyuncularından bonservis ücreti almayacağı, yapılacak sözleşmelerde oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay alma maddesi yer aldığı dile getirildi.
SADECE İZMİR BÖLGESİYLE DEVAM EDECEK
Yıllardır Türkiye'nin birçok ilinden oyuncu keşfedip altyapıda barındıran kırmızı-lacivertli kulüp şu an için sadece İzmir bölgesinden yetişen oyuncularla U11, U12 ve U13 kategorilerinde yarışmaya devam ediyor.
Futbol okulları ise tüm Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor.
Akademi liglerinde dağılan kategorilerde pek çok Türkiye şampiyonluğu bulunan Altınordu, ülkemizi UEFA Gençlik Ligi'nde de temsil etmişti.
Galatasaray'ın şu ana kadar lisansını çıkardığı oyuncular
Eren Topaloğlu
Kuzey Yıldız
Eymen Ayyıldız
Yağız Ünlen
Berat Bayraktar
Yusuf Bayram
Poyraz Kirişkuzu
Muhammet Burak Görgin
Yusuf Sivaslıoğlu
Mert Samed Selam
Doruk Kadiroğlu
Ahmet Poyraz Çakmak
Eren Kaya
Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu
Cem Efe Eroğlu
Fenerbahçe'nin şu ana kadar lisansını çıkardığı oyuncular
Ömer Yiğit Tiryakigil
Ata Gür
Enis Budak
Mustafa Serhan Kök
Baran Yolaçan
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