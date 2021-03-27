Altyapıya en az yatırım yapan lig 'Süper Lig'

Süper Lig, 2020 yılında major liglere oranla altyapıya en az yatırım yapan lig oldu.

Türk futbolunda son yıllarda en fazla tartışılan ve gelişmesi gerektiği vurgulanan altyapılara yönelik çalışmalar hakkında 2020 yılında liglerde ne kadar yatırım yapıldı?

2020 yılında altyapıya en çok maddi yatırım Premier Lig'de yapıldı. Takım başı ortalama harcamasına göre 2020 yılında İngiltere Premier Lig'de altyapıya 6.1 milyon euro yatırım yapıldı.

Süper Lig ise major liglerin gerisinde kaldı. TRT Spor'un haberine göre, 2020 yılında Süper Lig'de takım başı ortalama harcamalarına göre altyapıya 600 bin euro yatırım yapıldı.

2020 YILINDA ALTYAPI YATIRIMLARI (TAKIM BAŞINA ORTALAMA HARCAMA)

Premier Lig: 6.1 milyon euro

Bundesliga: 5.3 milyon euro

Fransa Lig: 1 4.7 milyon euro

Serie A: 4 milyon euro

Süper Lig: 600 bin euro



