Alvaro Morata Gaziantep'e gitti

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Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Galatasaray, kozlarını paylaşacak.

Kalyon Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 3 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.

Bu müsabaka öncesinde ise Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

GAZİANTEP'E GİTTİ

DHA'nın haberine göre; Galatasaray'ın Milan ile anlaşarak dün sözleşme imzaladığı İspanyol futbolcu Alvaro Morata, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu birlikte bugün akşam saatlerinde Gaziantep'e gitti.

Morata'nın yarın oynanacak Gaziantep FK maçında yeni takımımın yanında olması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Morata, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 6 gol atıp 4 asist yaptı.