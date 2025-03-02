Alvaro Morata, Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmadı

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Galatasaray, Süper Lig'de 26. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

MORATA KADRODA YOK

Dünkü idmanda bireysel çalışan ve takımla çalışmaya kısa süreli katılan Alvaro Morata, bugün sabah Kemerburgaz'da bireysel çalıştı ve Kasımpaşa maçının geniş kadrosuna dahil edilmedi.

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray Kulübü, AZ Alkmaar ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı sonrasında İspanyol futbolcu Alvaro Morata'nın sol arka üst adale grubunda ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini duyurmuştu.

Yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili kulüp ve sağlık ekibi tarafından bilgi verilmezken, yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edileceği bildirilmişti.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO

13 milyon euro piyasa değeri bulunan 32 yaşındaki isim, devre arasında katıldığı sarı-kırmızılı takımda 4 maça çıktı.

Alvaro Morata, bu karşılaşmalarda 2 kez ağları sarsmayı başardı.