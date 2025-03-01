Alvaro Morata saçlarını sarıya boyattı

Haber Merkezi
Galatasaray'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı Alvaro Morata, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynanan ilk maçta sakatlanmıştı.
Bir süredir takımdan ayrı kalan Morata'nın son durumu netlik kazandı.
Tedaviye olumlu cevap veren Morata iyileşti ve düz koşulara başladı.
MORATA DA SAÇLARINI SARIYA BOYATTI
Yarın oynanacak Kasımpaşa maçı için takımla birlikte antrenmana çıkan Morata'nın imajındaki değişim dikkat çekti.
Morata'nın saçlarını sarıya boyattığı görüldü.
Öte yandan Galatasaray'da daha önce Icardi ve Torreira saçlarını sarıya boyatan isimler olmuştu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış