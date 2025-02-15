Alvaro Morata'dan kötü haber

Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanından 4-1'lik yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'da İspanyol yıldız Alvaro Morata, AZ Alkmaar maçının ardından adalesinde ağrı ve batma hissetti.
Sports Digitale'nin haberine göre; Morata, bu gelişmenin ardından MR'a girdi. Kulüp doktoru Yener İnce bugün Florya'da oyuncunun MR sonuçlarını inceleyecek.
Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Morata, maçın son anlarında oyundan çıkmış ve yerini Efe Akman'a bırakmıştı.
MORATA'DAN KÖTÜ HABER GELDİ
Yıldız oyuncu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. MR sonuçları incelenen Morata'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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