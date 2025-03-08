Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello'dan Türkiye itirafı

Haber Merkezi

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata için Türkiye itirafı geldi.

İspanyol futbolcunun eşi Alice Campello, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan durumun insanların çok sıcakkanlı olması olduğunu kaydetti.

"İSTEDİĞİM HER ŞEYİ YAVAŞ YAVAŞ ELDE EDİYORUM"

Campello, şunları dedi:

Çok güzel bir dönemdeyim. Hayatımda istediğim her şeyi yavaş yavaş elde ediyorum. Bence her aşama güzel ve özel bir şey barındırıyor. 30 yaşındayım ve geriye dönüp baktığımda dört çocuğum var. Çok genç yaşta evlendim ve birçok ülke değiştirdim. 30 yıl içinde çok şey yaşadım.

"ÇOK MUTLUYUM"

İspanya'da konuşan Campello, yaşamak istediği ülkeyle ilgili gelen sorunun ardından, "Çok mutluyum. Kendimi evimde hissediyorum. Hayatım boyunca burada yaşamak istiyorum, burayı çok seviyorum. Bana davranış şeklinizi seviyorum." diye konuştu. (Alice Campello'nun kendisi İtalyan)

"İNSANLARIN ÇOK SICAKKANLI OLMASINA ŞAŞIRDIM"

Alvaro Morata'nın Galatasaray'a transferi ve İstanbul'daki hayatla ilgili konuşan Campello, şu ifadeleri kullandı: