Alvaro Morata'nın Galatasaray'a maliyeti

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Galatasaray, Milan forması giyen Alvaro Morata transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, Milan ve İspanyol futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a maliyeti de belli oldu. Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray, Alvaro Morata'ya sezon sonuna kadar 4 milyon euro ödeyecek. İspanyol futbolcuya gelecek sezon ise 8 milyon euro maaş verilecek.

Galatasaray, Milan'a ise toplamda 6 milyon euroluk bir kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibine bu sezon için 2 milyon euro, gelecek sezon için 4 milyon euro verecek.

İSTANBUL'A GELİYOR

Alvaro Morata, resmi olarak Galatasaray'a imza attı. İspanyol futbolcu için cumartesi akşamı uçuş planlandı ancak bu uçuş hava şartları nedeniyle iptal oldu. Morata için pazar günü saat 14.00'te yeni bir uçuş planlandı. Golcü futbolcunun pazar günü öğleden sonra İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Menajer George Gardi, sosyal medya hesabından Alvaro Morata ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile bir paylaşımda bulundu.

25 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Bu sezonun başında 13 milyon euroya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.