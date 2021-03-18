Alvaro Negredo: Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamayı çok isterdim

Beşiktaş'ın eski golcüsü Alvaro Negredo, siyah-beyazlı takımda şampiyonluk yaşayamadığı için kalbinde bir sızı olduğunu söyledi.

İspanya 1. Futbol Liga (LaLiga) ekiplerinden Cadiz'de futbol yaşantısını sürdüren 35 yaşındaki Alvaro Negredo, yaptığı açıklamada, Beşiktaş formasıyla Türkiye'de kısa ama çok güzel günler geçirdiğini belirtti.

Beşiktaş'taki günleriyle ilgili öz eleştiride de bulunan İspanyol oyuncu, şöyle konuştu:





"BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK ÇOK GÜZEL BİR ANI OLURDU"

"Türkiye'deki tecrübem çok güzeldi ama biraz kısaydı. İstediğim gibi verim alamadım. İstediğim kadar iyi oynayamadım. Bir sene çok kısa bir zaman, süreklilik yakalayamadım. Aynı zamanda kulüp ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyordu ve ben kulübü daha fazla kötü etkilemek istemiyordum. Böylece ayrılık kararını aldım ama Beşiktaş her zaman kalbimde bir sızı. Kalbimdeki bu sızının sebebi, Beşiktaş'la bir şampiyonluk yaşayamamış olmam. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamayı gerçekten çok isterdim. Ailemle Türkiye'de geçirdiğimiz o güzel seneyi daha da güzel hatırlamak adına şampiyonluk çok güzel bir anı olurdu. Beşiktaş'ta çok huzurlu ve çok mutluydum. Beşiktaş, her zaman kalbimde taşıdığım bir kulüp olacaktır. Çünkü bana gerçekten büyük sevgiyle yaklaştılar."





"UMARIM BU SENE O ŞAMPİYONLUĞU YAŞARLAR"

Beşiktaş'ın bu sezon ligdeki durumuyla ilgili de bilgisi olduğunu aktaran deneyimli golcü, "Beşiktaş taraftarlarına da söylemek istediğim şu, umarım bu sene o şampiyonluğu yaşarlar. Şu anda ligin zirvesindeler ve rekabeti sürdürüyorlar. Zamanında ben öyle bir mutluluk yaşayamadıysam bile onların bu sene o heyecanı ve mutluluğu yaşamalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.