Amasya’da amatör lig futbol maçında kavga Amasya’da oynanan bir amatör lig futbol maçında sahaya çöp kovası atıldı, futbolcular birbirine girdi. Sahalarda istenmeyen görüntüler kameralara yansıdı.

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İHA

Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off maçında Merzifonspor ile Suluova Sebatspor karşı karşıya geldi. Maçın son anlarında saha karıştı. Suluova Sebatspor, uzatma dakikalarında peş peşe attığı 2 golle galip geldi.

Futbolculara pet şişe ve çöp kovası attılar

İlk gol sonrası sevinen futbolculara tribünden pet şişeler atıldı. Öfkelenen bir taraftarın sahaya çöp kovası fırlattığı görüldü.

Futbolcular birbirine girdi

İkinci golün ardından, maçın bitimiyle birlikte iki takımın futbolcuları arasında tekmeli ve yumruklu kavgalar çıktı. Bu anlar kameralarca kaydedildi. Stadyum görevlileri, teknik heyetler ve polis olayları yatıştırmaya çalıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)