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    Amatör futbolcu Malik Tahirler enkazdan kurtarıldı

    Amatör futbolcu Malik Tahirler enkazdan kurtarıldı

    İzmir'de meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, hastaneye kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 09:19
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 10:47
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    Dün öğle saatlerinde İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin etkileri sürüyor...

    Yıkılan binaların altında kalan insanları kurtarmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, bir kişiyi daha enkazdan çıkardı.

    Amatör futbolcu Malik Tahirler enkazdan kurtarıldı #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Büyükşehir Belediye İtfaiyesine bağlı çalışanlar Bayraklı ilçesi 258. Sokak’ta yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazından amatör bir futbolcuyu kurtardı.

    Arama kurtarma köpeklerinden de yararlanan ekipler, enkazdan kurtarılan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler'i hastaneye kaldırdı.

    Ayrıca, 1593. Sokak’ta daha önce 3 kişinin kurtarıldığı enkazda bir kişi daha sağ çıkarıldı.

    Arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.

    Amatör futbolcu Malik Tahirler enkazdan kurtarıldı #2

    Amatör futbolcu Malik Tahirler enkazdan kurtarıldı #3

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