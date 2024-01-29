İHA
Ankara Süper Amatör Ligi’nde Beytepe Metespor ile Yenikentgücü arasında dün Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda oynanan maçta ilginç anlar yaşandı.
Maçın 35. dakikasında Yenikentgücü Teknik Direktörü İzzet Er, Uğur Akhan’ı oyundan almak istedi.
Oyuncu değişikliği işareti yapılırken Akhan, tabelada kendi numarasını görerek oyundan çıkmayı reddetti.
İlk yarının sonunda kenara geldi
Yenikentgücü çalıştırıcısı Er, duruma sinirlenerek sahaya girip oyuncusunu çıkarmak istedi.
Araya teknik ekip girerken teknik direktör Er, sarı kart gördü. İlk yarının sonunda ise İzzet Er, Akhan'ı oyundan aldı.
Karşılaşma Beytepe Metespor'un 8-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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