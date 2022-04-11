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    Amatör maçta yumruklar havada uçuştu

    Sakarya'da bölgesel bir amatör lig maçında futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 12:23
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    Amatör maçta yumruklar havada uçuştu

    Sakarya 1. Amatör Play-Off liginde Turnalı Telli Gölspor ve Akçayspor karşılaşmasında futbolcular arasında çıkan kavga tribüne sıçradı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga güçlükle ayrıldı.

    Sakarya 1. Amatör Play-Off liginde 5. grubun ikinci haftasında Turnalı Telli Gölspor ve Akçayspor, Erenler Atatürk 1 No'lu sahada karşı karşıya geldi.

    Polis ekipleri müdahale etti

    İHA'nın edindiği bilgiye göre; çekişmeli geçen mücadele 1-1 ile devam ederken futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik maçı izleyen taraftarlar arasında devam etti. İki takım taraftarları arasında yaşanan arbedede, tekme ve yumruklar konuştu. Kavga, polis ekipleri ve maçı izleyen diğer vatandaşların müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı.

    Mücadelede Akçayspor’un 4-2'lik galibiyetiyle neticelendi.

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