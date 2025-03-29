Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Keçiörengücü deplasmanında kazandı

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1.Lig'in 31. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadyumu'ndaki müsabakayı konuk ekip Amed Sportif Faaliyetler, 2-1'lik skorla kazandı.

AMED SPORTİF FAALİYETLER 3 PUANI ALDI

Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golleri dakika 17'de Veli Çetin ile 90+1'de penaltıdan Daniel Moreno kaydetti. Ankara Keçiörengücü'nün tek golü ise Veli Çetin'in kendi kalesine attığı golle geldi.

Mücadelenin 60. dakikasında Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Sinan Kurt, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

KEÇİÖRENGÜCÜ, 42 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Amed Sportif Faaliyetler, puanını 46 yaptı. Keçiörengücü ise 42 puanda kaldı.

1.Lig'in gelecek haftasında Keçiörengücü, Manisa FK deplasmanına gidecek. Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK'yı konuk edecek.