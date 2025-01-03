Amed Sportif Faaliyetler - Ankaragücü maçının günü ve saati değişti

1. Lig'in 19. haftasında oynanacak Amed Sportif Faaliyetler-Ankaragücü maçının günü ve saatinde değişikliğe gidildi.

11 Ocak Cumartesi günü Diyarbakır Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanması planlanan müsabakanın başlama saati 12 Ocak Pazar günü saat 16.00 olarak belirlendi.

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN TAM OLARAK ALINABİLMESİ AMACIYLA GÜNCELLENMİŞTİR"

Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Futbol Federasyonunun almış olduğu karar doğrultusunda, 11.01.2025 Cumartesi günü Diyarbakır Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanması planlanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmamızın başlama saati, güvenlik önlemlerinin tam olarak alınabilmesi amacıyla 12.01.2025 Pazar günü saat 16.00 olarak güncellenmiştir.