Amed Sportif Faaliyetler, Ankaragücü'nü mağlup etti

Haber Merkezi
1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Amed Sportif Faaliyetler 1-0'lık skorla kazandı.
Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Adama Traore kaydetti.
ANKARAGÜCÜ, 27 PUANDA KALDI
Bu sonuçla birlikte Amed Sportif Faaliyetler 29 puana ulaştı. Ankaragücü ise 27 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Amed, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Ankaragücü ise Şanlıurfaspor'a konuk olacak.
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