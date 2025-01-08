DHA

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysak, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Servet Çetin ile birlikte 1'inci Lig 19'uncu haftasında pazar günü Diyarbakır’da oynanacak Ankaragücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Baysal, 2016’da Ankara’da Ankaragücü ile gerçekleşen maç sonrası kulüp yöneticilerine yönelik saldırıyı hatırlattı.

"BARIŞIN DİLİNİ KULLANACAĞIMIZ DİYALOGLAR OLUŞACAKTIR"

Baysal, şu şekilde konuştu:

Takımımızın Ankara deplasmanında dönemin yönetim kurulu üyelerine, başkanımıza yapılan protokoldeki fiziksel saldırıdan dolayı Ankaragücü maçı bizleri farklı bir önem itti. Tabii ki hiç tasvip etmediğimiz, hiçbir şekilde de spor kültürüyle buluşmayan işleri tabii ki kabul edilemez olarak buluyoruz. Ama bu maçı kalkıp başka noktalara çekip provokasyona yöneltecek eylemlerden bütün taraftarlarımızın uzak durmasını ifade ettik. Ankaragücü takımının yöneticileriyle de iyi bir şekilde temaslarımız olacak. O temaslar çerçevesinde sadece barışın dilini kullanacağımız diyaloglar oluşacaktır. Bu diyaloglar dışında da herhangi bir ifadenin kullanılmasını da spor kulübü yönetim kurulu olarak da istemiyoruz.

"KÜFÜR EDENİ MAÇLARA ALMAYACAĞIZ"

Amed Sportif Faaliyetler’in Fair Play ruhu ve centilmenliğiyle Türkiye’de örnek bir kulüp olduğunu söyleyen Baysal, şöyle devam etti:

Cinsiyetçi söylemleri içinde barındıran hiçbir şahsı stadımızda istemiyoruz. Küfür eden hiçbir taraftarı stadımızın içerisinde barındırmayacağız. Biz bütün spor kamuoyuna örnek olmuş bir yapıyız. Bu kültür sonuna kadar da devam edecek. Aksi devam ettiği süre içerisinde belki de bir ilk olarak yönetim kurulu olarak biz stadımızı kapatacağız. Asla bu konuda taviz vermeyeceğimiz ifade etmek isterim. Biz Ankaragücü ile bir spor müsabakasına çıkacağız. O müsabakanın da spor faaliyetleri içerisinde geçmesi dışında bir oluşumun olmasını istemiyoruz. Bununla da ilgili yönetim kurulumuz hafta sonuna kadar toplantılarını alacak. Bütün yönetim kurulu üyelerimiz, taraftar içerisinde bunu kontrol altına alacak şekilde uygulamaları yaptıracağız. Orada yaşananlar hepimiz adına üzüntü verici olaylar ama biz genel anlamda temsil ettiğimiz kitlenin dilini burada da bırakmayacağız. Biz bütün dünyaya haykırdığımız gibi dünyanın tamamında barışın olmasını isteyen bir kitleyiz. Bu anlamda Amedspor müsabakalarının da barış içerisinde geçmesi konusunu da sizler aracılığıyla tekrarlamak istiyorum.

"MAÇIN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ AMA SIRADAN BİR MAÇ GİBİ BAKACAĞIZ"

Daha sonra söz alan teknik direktör Servet Çetin de şunları söyledi: