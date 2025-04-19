Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK'yı tek golle geçti

Haber Merkezi
1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler Çorum FK karşı karşıya geldi.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçı Amed Sportif Faakiyetler, 1-0'lık skorla kazandı.
AMED SPORTİF FAALİYETLER, ÜÇ PUANI ALDI
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 42. dakikada Daniel Mosquera attı.
Amed Sportif Faaliyetler'de golü atan Mosquera, 16. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
ÇORUM FK, 51 PUANDA KALDI
Bu sonucun ardından Amed Sportif Faaliyetler, 54 puana yükseldi. Çorum FK, 51 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Çorum FK, Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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