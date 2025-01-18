Amed Sportif Faaliyetler ile Fatih Karagümrük berabere kaldı

Haber Merkezi
1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.
Diyarbakır Stadymu'ndaki müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.
KAZANAN ÇIKMADI
Fatih Karagümrük'ün golünü dakika 23'te Joao Camacho kaydetti. Amed Sportif Faaliyetler'e beraberliği getiren golü ise 90+6'da Yakal Taylan attı.
Karagümrük oyuncusu Marius Doh, 45+1 ve 60. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
TAKIMLAR, 1'ER PUANLA AYRILDI
Karagümrük bu sonucun ardından puanını 35 yaptı. Amed Sportif Faaliyetler, 30 puana yükseldi.
1.Lig'in bir sonraki haftasında Karagümrük, Çorum FK'yı konuk edecek. Amed Sportif Faaliyetler, İstanbulspor deplasmanına gidecek.
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