Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor'u tek golle geçti
Haber Merkezi

1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde Pendikspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Amed Sportif Faaliyetler oldu

GALİBİYET GOLÜ SON DAKİKADA GELDİ

Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golü, 90+4. dakikada Bruno Lourenço kaydetti.

Pendikspor'da Kitsou, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

YENİLMEZLİK SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Amed Sportif Faaliyetler, ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. (3G 3B)

Amed Sportif Faaliyetler, 43 puanla ligde 8. sıraya yükselirken Pendikspor 40 puanla 13. sırada.

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Emre Çalışkan
Editor