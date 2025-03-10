Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor'u tek golle geçti

Haber Merkezi
1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde Pendikspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.
Pendik Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Amed Sportif Faaliyetler oldu
GALİBİYET GOLÜ SON DAKİKADA GELDİ
Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golü, 90+4. dakikada Bruno Lourenço kaydetti.
Pendikspor'da Kitsou, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
YENİLMEZLİK SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI
Bu sonuçla birlikte Amed Sportif Faaliyetler, ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. (3G 3B)
Amed Sportif Faaliyetler, 43 puanla ligde 8. sıraya yükselirken Pendikspor 40 puanla 13. sırada.
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