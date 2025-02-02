Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor maçında kazanan yok

Haber Merkezi

1.Lig'in 22. hafta mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Amed Sportif Faaliyetler'in gollerini 49'da Charly Keita ile dakika 72'de Daniel Moreno kaydetti. Sakaryaspor'un gollerini ise 5. dakikada Ognjen Ozegovic ile 90+6'da Salih Dursun attı.

İKİ TAKIM 1'ER PUANIN SAHİBİ OLDU

Amed Sportif Faaliyetler, bu galibiyetin ardından puanını 31 yaptı. Sakaryaspor, 27 puana yükseldi.

1. Lig'in gelecek haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Çorum FK'yi konuk edecek.