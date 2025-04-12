Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfaspor'u tek golle geçti
Haber Merkezi

1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor ile Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Amed Sportif Faaliyetler oldu.

Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golü 36. dakikada Adama Traore attı.

ŞANLIURFASPOR, 37 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Amed Sportif Faaliyetler, ligde 51 puana yükseldi. Şanlıurfaspor, 37 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK'yı konuk edecek. Şanlıurfaspor, Pendikspor deplasmanına gidecek.

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Emre Çalışkan
Editor