Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor'u yendi

Haber Merkezi
1. Lig'in 17. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Amed'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Traore ile 45+8. dakikada Lovric kaydetti.
Ümraniye'de Hoti, 83. dakikada kırmızı kart gördü.
6 MAÇLIK SERİ
Ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkararak puanını 25 yapan Amed Sportif Faaliyetler, ligdeki bir sonraki maçında Adanaspor ile karşılaşacak.
22 puanda kalan Ümraniyespor ise Erzurumspor FK'yi konuk edecek.
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