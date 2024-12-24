Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor'u yendi
Haber Merkezi

1. Lig'in 17. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Amed'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Traore ile 45+8. dakikada Lovric kaydetti.

Ümraniye'de Hoti, 83. dakikada kırmızı kart gördü.

6 MAÇLIK SERİ

Ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkararak puanını 25 yapan Amed Sportif Faaliyetler, ligdeki bir sonraki maçında Adanaspor ile karşılaşacak.

22 puanda kalan Ümraniyespor ise Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

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Göktürk Sönmez
Editor