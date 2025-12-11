Abone ol: Google News

Amed Sportif Faaliyetler'in idmanı Diagne'nin taşıdığı kamerayla kaydedildi

Amed Sportif Faaliyetler idmanında golcü oyuncu Mbaye Diagne'nin göğsüne takılan aksiyon kamerasıyla çalışmalar kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 11.12.2025 21:31
  • Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.
  • Antrenman, Mbaye Diagne'nin göğsüne takılan aksiyon kamerasıyla kaydedildi.
  • Çalışmalar, Sinan Kaloğlu yönetiminde yapıldı.

Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'in 17. haftasında cumartesi günü sahasında Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

ÇALIŞMALARI DIAGNE KAYDETTİ

Antrenmanda golcü oyuncu Mbaye Diagne'nin göğsüne takılan aksiyon kamerasıyla çalışmalar kaydedildi.

Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

