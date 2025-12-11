Amed Sportif Faaliyetler'in idmanı Diagne'nin taşıdığı kamerayla kaydedildi

- Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.
- Antrenman, Mbaye Diagne'nin göğsüne takılan aksiyon kamerasıyla kaydedildi.
- Çalışmalar, Sinan Kaloğlu yönetiminde yapıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'in 17. haftasında cumartesi günü sahasında Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.
ÇALIŞMALARI DIAGNE KAYDETTİ
Antrenmanda golcü oyuncu Mbaye Diagne'nin göğsüne takılan aksiyon kamerasıyla çalışmalar kaydedildi.
Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.