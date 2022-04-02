Amedspor - Fenerbahçe maçının bitimine yakın saha içi karıştı. Mücadelenin uzatma anlarında bir taç atışı esnasında başlayan gerilim, kavgaya dönüştü.

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 90+8'inci dakikada Kenya Cordner'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibin karşılaşmada öne geçmesinin ardından sahada olaylar çıktı. 102'nci dakikada Fenerbahçeli Beyza Nur'un taç atışı sırasında Amed Sportifli birkaç futbolcu, rakiplerine saldırıda bulundu.

Amed Sportif - Fenerbahçe kadın futbol maçında kavga İZLE







SAHAYA YABANCI MADDELER ATILDI

Bu sırada tribünlerden de sahaya yabancı maddeler atıldı. Uzun süre arbede yaşanırken, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyetten yaralananlar oldu.

Olaylar sonrasında Fenerbahçeli oyuncular Jessica Çarmıklı ve Göksu Gökçe ile kondisyoner Samet Kösemen'in kendilerine isabet eden taş ve krampon darbeleriyle yaralandıkları görüldü.

Çevik kuvvet ekipleri olaylara müdahale ederken, Fenerbahçe takımı polis eşliğinde sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.







