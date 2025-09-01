Amed Sportif'ten deplasmanda farklı galibiyet

1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu.

AMED SPORTİF'TEN ADANA DEMİRSPOR’A FARKLI TARİFE

Karşılaşmayı konuk ekip 8-1 kazandı.

Amed Sportif'e galibiyeti getiren golleri 36, 85 ve 90. dakikalarda Mbaye Diagne, 17 ve 45+4'te Andrade, 49. dakikada Emrah Başsan, 62. dakikada Dia Saba ve 71. dakikada Adama Traore kaydetti.

Adana Demirspor'un tek golü ise 28. dakikada Ahmet Bolat'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Amed, puanını 7'ye çıkardı. Adana Demirspor ise -5 puanla son sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Amed Sportif, Pendikspor'u konuk edecek. Adana Demirspor, Bodrum'a konuk olacak.