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- Amedspor - Bursaspor maçı saat kaçta başlayacak? Amedspor - Bursaspor maçı hangi kanalda?
Amedspor - Bursaspor maçı saat kaçta başlayacak? Amedspor - Bursaspor maçı hangi kanalda?
- 25.09.2022 - 15:48
Amedspor ile Bursaspor'un karşı karşıya geleceği Türkiye 2.Lig Beyaz Grup maçı sosyal medyanın gündemin oturdu.
İki takım arasında geçmiş sezonlarda oynanan maçta yaşanan olaylar sebebiyle bugün oynanacak olan Amedspor - Bursaspor maçı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Futbolseverler maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için internette aramalarına hız verdi.
Peki Amedspor - Bursasapor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..
Amedspor - Bursaspor maçı ne zaman başlayacak?
Amedspor - Bursaspor maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Amedspor ile Bursaspor takımlarının karşı karşıya geleceği bu mücadele Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.
Hakem Safa Yılmaz'ın yöneteceği Amedspor - Bursaspor maçı TRT Kurdi kanalından naklen yayınlanacak..