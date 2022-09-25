Amedspor - Bursaspor maçı saat kaçta başlayacak? Amedspor - Bursaspor maçı hangi kanalda?

Amedspor - Bursaspor maçı saat kaçta başlayacak? Amedspor - Bursaspor maçı hangi kanalda?

Amedspor ile Bursaspor'un karşılaşacağı mücadelenin detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.İşte maçın merak edilenleri..

Amedspor ile Bursaspor'un karşı karşıya geleceği Türkiye 2.Lig Beyaz Grup maçı sosyal medyanın gündemin oturdu.

İki takım arasında geçmiş sezonlarda oynanan maçta yaşanan olaylar sebebiyle bugün oynanacak olan Amedspor - Bursaspor maçı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Futbolseverler maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için internette aramalarına hız verdi.

Peki Amedspor - Bursasapor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

Amedspor - Bursaspor maçı ne zaman başlayacak?

Amedspor - Bursaspor maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Amedspor ile Bursaspor takımlarının karşı karşıya geleceği bu mücadele Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

Hakem Safa Yılmaz'ın yöneteceği Amedspor - Bursaspor maçı TRT Kurdi kanalından naklen yayınlanacak..