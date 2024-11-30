Amedspor, Manisa FK'yı mağlup etti

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1. Lig 14. hafta mücadelesinde Amedspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçı Amedspor, 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Yılmaz Ceylan, 45+1. dakikada Assombalonga ve 55. dakikada Lourenço'dan geldi. Manisa FK'nin golleri Wriedt'ten geldi.

SERVET ÇETİN'LE İLK GALİBİYET

Amedspor, Servet Çetin ile çıktığı 4. maçta ilk galibiyetini aldı. Manisa üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

AMEDSPOR, PUANINI 18 YAPTI

Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 18'e çıkardı. Manisa ise 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Amedspor, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Manisa ise Çorum'u konuk edecek.