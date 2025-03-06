Amedspor Teknik Direktör Servet Çetin'den olay sözler: Bazı hakemler dayağı hak ediyor

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1'inci Lig'de yer alan Amedspor'da görev yapan Servet Çetin hakemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Çetin kullandığı ifadelerle görenleri şaşkına çevirdi.

Hakemlerin aldığı parayı hak etmediğini belirten Servet Çetin, "Hakemler kesinlikle hiçbir şeyi hak etmiyorlar. Bu paraları hak etmiyorlar. İnsanların alın teriyle oynuyorlar. O yüzden inşallah bütün hakemler revize olur. Bütün maçları yabancı hakemler yönetir" dedi.

SAHA KENARINDA KENDİMİ ZOR TUTUYORUM: BAZILARI DAYAĞI HAK EDİYOR

Radyospor'a konuşan Çetin, bazı hakemlerin dayağı hak ettiğini söyleyerek, "Hakem dövenleri, hakeme şiddet uygulayanları kınıyoruz ancak saha kenarında kendimi zor tutuyorum. Yani insanların da bir sabrı var. Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor" şeklinde konuştu.

"HAKEMLER AMEDSPOR'UN PUAN ALMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Amed'in hakemler tarafından engellendiğini öne süren Çetin, "Hakemler bilerek Amedspor'un puan almasını engellemeye çalışıyorlar. Ankaragücü maçında kazandık, iyi bir performans gösterdik. Amedspor geliyor dediler, bir dokunalım dediler. Başladılar iki üç hafta dokunmaya. Özellikle İstanbul takımlarına karşı bu durum başımıza geliyor" diyerek sözlerini noktaladı.