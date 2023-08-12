Amedsporlu futbolcular içme suyundan hastanelik oldu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Ligi’nde mücadele eden ve sezon hazırlıklarını Ankara’da sürdüren Amedsporlu futbolcular, içme suyundan kaynaklı rahatsızlık nedeniyle hastanelik oldu.

“Yükseliş Sezonu” temasıyla yeni sezon hazırlıklarını Ankara Kızılcahamam’da sürdüren Amedsporlu futbolcular dün (10 Ağustos) peş peşe rahatsızlanmaya başladı. Hastaneye kaldırılan futbolcuların tesislerdeki içme suyundan kaynaklı rahatsızlandığı belirtildi. Hastanede serum takılan beş-altı futbolcu kaldıkları otele gönderilirken, aynı otelde kalan Kepezsporlu futbolcu ve teknik ekibin aynı sorunu yaşadığı öğrenildi. Akşam yapılacak idman iptal oldu İçme suyundan kaynaklandığı belirtilen rahatsızlık nedeniyle şu anda otelde yaklaşık 15 Amedsporlu futbolcuya daha serum yapılırken, yaşanan rahatsızlık nedeniyle bu akşam yapılacak olan idmanın iptal edildiği öğrenildi. İçme suyunun kalmaması nedeniyle kuyu suyu ya da depoda bekletilen suyun tesise verilmesinden sorunun kaynaklandığı öğrenildi.