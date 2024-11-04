Amedspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu

1. Lig'de mücadele eden Amedspor'un yeni teknik direktörü resmen belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde Ersun Yanal'la yollarını ayıran Diyarbakır ekibinde Servet Çetin dönemi başladı.

Kırmızı-yeşilliler, 43 yaşındaki çalıştırıcı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

"SEZON SONUNA KADAR ANLAŞMAYA VARILDI"

Amedspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Amedspor’umuza hoş geldin Servet Çetin!



Kulübümüz, teknik direktör Servet Çetin ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya vardı.



Amedspor Şehmus Özer tesislerimizde, Başkan Yardımcımız Fadıl Oğurlu, Futbol Şube Sorumlumuz Şefik Özdil ve Yönetim Kurulu Üyemiz Nedim Dalga’nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde teknik direktörümüz Servet Çetin ile resmi sözleşme imzalandı.



Teknik direktörümüz Servet Çetin’e Amedspor’umuzda başarılar dileriz.