Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri döndü

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Kasımpaşa, Süper Lig’in 23’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Rizespor’u 3-2 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 31 yaptı. Rizespor ise 27 puanda kaldı.

Maçın ardından ise Rizespor Kulübü'nde sıcak bir gelişme yaşandı.

Karadeniz ekibi sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic'in siyah-beyazlı takıma geri döndüğünü duyurdu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic’in geçici sözleşmesi, Beşiktaş kulübünün geri çağırma isteği ve kulübümüzün onayı sonucunda, karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir.



Hadziahmetovic’e, sezon başından itibaren kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.

PİYASA DEĞERİ 5.5 MİLYON EURO

5.5 milyon euro piyasa değeri bulunan 27 yaşındaki orta saha bu sezon Rizespor formasıyla 22 maça çıktı.

Boşnak futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle mücadele etti.