Amir Hadziahmetovic: Bizim için çok zor bir geceydi Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından "Bizim için çok zor bir geceydi. Her zamanki oyunumuza oynamaya çalıştık ama olmadı" dedi.

ensonhaber.com Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 3-0'lık skorla kazandı. Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Paul Onuachu, 41. dakikada Anastasios Bakasetas ve 62. dakikada Edin Visca kaydetti. Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu. "Bizim için çok zor bir geceydi" Maçı değerlendiren Boşnak futbolcu, şu ifadeleri kullandı: Bizim için çok zor bir geceydi. Her zamanki oyunumuza oynamaya çalıştık ama olmadı. Bu şekilde goller yediğinizde maçta kalmanız zor oluyor. "Daha iyisini yapmalıydık" Hadziahmetovic, sözlerini şöyle noktaladı: Daha iyisini yapmalıydık. Böyle bir oyun beklemiyorduk. Bu maçı geride bırakıp, daha iyisini yapmak için çalışacağız.

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